Pubblicata la graduatoria finale del concorso per l’assunzione di 10 agenti di Polizia Locale del Comune di Cremona. A tempo record, la commissione ha valutato le prove iniziate con lo scritto del 22 maggio scorso, arrivando alla stesura della graduatoria composta da 12 nominativi, un numero molto basso rispetto ai circa 80 candidati che si erano presentati alla prova scritta. Tra i requisiti di accesso, avere meno di 35 anni alla scadenza del bando, il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e la disponibilità della patente di categoria B o superiore.

Quattro le donne che hanno superato la prova, una di esse ha ottenuto il punteggio più alto tra i primi 12.

I nuovi assunti a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento per mobilità volontaria presso altri enti della Pubblica Amministrazione per i primi 5 anni.

Per loro inizierà subito dopo l’ingresso al Comando di piazza Libertà, lo speciale corso Polis, della durata di tre mesi, un passaggio necessario e fondamentale per l’abilitazione al servizio in esterna.

Questo dovrebbe consentire al Comando di fruire in maniera tempestiva del personale che verrà assunto e che avrà l’occasione di diventare operativo nel più breve tempo possibile.

Non ancora pubblicati invece gli esiti dell’altro concorso svoltosi lo scorso maggio, per tre ufficiali di polizia locale, riservato ai laureati. in quel caso erano stati 118 gli aspiranti poliziotti. gb

© Riproduzione riservata