Anche il sindaco Andrea Virgilio, con un post sulla propria pagina Facebook, interviene sull’annullamento dei fuochi d’artificio di domenica sera.

“Desidero ringraziare la Polizia Locale del Comune di Cremona per l’eccellente lavoro svolto durante la serata di ieri nell’area del Luna Park” sottolinea il sindaco. “Una situazione tutt’altro che semplice, resa ancora più delicata dalla presenza di cantieri che hanno complicato la viabilità e richiesto un impegno straordinario sul fronte dell’organizzazione”.

A questo si è aggiunta, secondo Virgilio, “una comunicazione arrivata in ritardo sul mancato svolgimento dei tradizionali fuochi d’artificio, generando comprensibile disappunto tra i cittadini presenti.

In momenti come questi, l’amministrazione si trova – come spesso accade – a essere il primo punto di contatto con la cittadinanza, anche quando organizzazione e decisioni arrivano da altri. E i nostri agenti c’erano: presenti sul posto, disponibili e professionali. Hanno informato, ascoltato e gestito la situazione con grande senso del dovere”.

Per quanto riguarda l’annullamento dell’evento, il primo cittadino non esita a rimandare alla minoranza le accuse: “Quanto ai fuochi, qualcuno ha già iniziato ad accenderli… a suon di polemiche. Forse si stanno candidando per lo show del prossimo anno” ironizza. “Ma a fronte di chi si limita a infiammare discussioni, il mio ringraziamento sincero va a chi ieri sera ha davvero fatto la differenza: le donne e gli uomini della nostra Polizia Locale”.

