Una manifestazione all’insegna del divertimento, della musica e della compagnia, che ogni anno cresce e si evolve.

Bilancio positivo, da parte degli organizzatori, del Tanta Robba Festival 2025, la tre giorni che ha fatto cantare e ballare in centinaia al parco al Po alle Colonie Padane.

A confermarlo, il presidente dell’associazione di promozione sociale “Gli Amici di Robi” Federico Medagliani, in prima linea insieme ai suoi volontari per la buona riuscita dell’evento.

“Tutto bene, siamo molto soddisfatti – ha commentato Medagliani – la città ha risposto come speravamo, sia per vedere i concerti, sia per poter godere dell’area che abbiamo allestito alle colonie padane. Dal giorno zero del Tanta Robba Festival, il nostro desiderio era questo: offrire non solo uno spettacolo musicale, ma fondamentalmente creare uno spazio aperto a tutti, dove potersi vedere un concerto, parlare con altre persone, fare un giro al mercatino; in sintesi, un momento di divertimento“.

Quest’anno, protagonisti gruppi e artisti di caratura nazionale arrivati da tanti generi differenti, dedicati a fasce di pubblico diverse con ragazzi di oggi e di ieri.

Dai Bnkr44, collettivo toscano famoso per la canzone sanremese “Governo Punk”, fino al giovanissimo Sayf e alla band anni ’80 Casino Royale passando per i Finley, che sono andati a chiudere il Festival con un partecipato concerto nella serata di sabato.

“Con i Finley – prosegue il presidente degli Amici di Robi – abbiamo fatto la felicità dei millennials, dei trentenni. Abbiamo avuto però un po’ di tutto: l’idea del Tanta Robba è quella di non essere un festival di genere, ma aperto con proposte musicali molto differenti tra di loro”.

Il Tanta Robba Festival non è finito qui: gli organizzatori hanno infatti deciso di regalare alla cittadinanza un momento gratuito, nel pomeriggio di domenica, tra musica da dj set e qualche aperitivo in compagnia.

“Una cosa che volevamo fare da qualche tempo – conclude Medagliani – si tratta di una sorta di abbraccio di arrivederci a chi passa dalle Colonie Padane: siamo qui dal tardo pomeriggio fino a sera. È a titolo completamente gratuito e aspettiamo tutte le persone che vogliono venire a godersi un ultimo assaggio del Tanta Robba Festival“.

Andrea Colla

