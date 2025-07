Subito dopo l’amichevole di sabato contro il Torino, disputata a Prato allo Stelvio, la Cremonese si è trasferita a Livigno, sede del ritiro fino a lunedì 4 agosto, quando al mattino è in programma la partenza per rientrare a Cremona. Proprio nella serata di sabato, la squadra grigiorossa è arrivata nel suo quartier generale, vale a dire l’Alpen Resort Bivio, accolta anche da qualche tifoso non appena è scesa dal pullman per prendere possesso delle proprie camere riservate nella struttura alberghiera.

Dopo la prima notte trascorsa a Livigno, la mattinata di domenica ha visto i grigiorossi impegnati al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, ma solo per una seduta di scarico e per un po’ di lavoro in piscina, considerate le fatiche del giorno prima per il test contro il Toro. La breve seduta d’allenamento sostenuta al mattino è stata seguita anche da qualche tifoso grigiorosso, curioso di vedere all’opera la squadra affidata a mister Nicola.

La sorpresa è stata la presenza in gruppo di Emil Audero, che subito dopo le ultime procedure burocratiche e la conseguente ufficializzazione ha voluto scendere immediatamente in campo per il primo allenamento con la sua nuova squadra. Un innesto importantissimo e di grande esperienza (come Grassi e Pezzella) per la Cremonese, per alzare il livello di competitività del gruppo in vista della prossima Serie A.

Il direttore sportivo Simone Giacchetta, sfumati gli obiettivi Terracciano e Gollini, negli ultimi giorni ha concentrato le sue attenzioni su Audero e in tempi record ha chiuso l’operazione con il Como, società proprietaria del cartellino del calciatore, cresciuto nel vivaio della Juve e l’anno scorso in B al Palermo, a partire da gennaio.

Dopo la seduta di scarico con piscina che ha caratterizzato la mattinata, mister Nicola ha concesso il resto della giornata libera alla squadra, che da domani riprenderà ad allenarsi duramente, con doppie sedute giornaliere, alle ore 10:30 e alle ore 17.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

