L’U.S. Cremonese ha acquisito – a titolo temporaneo con diritto di opzione – le prestazioni sportive del portiere Emil Audero, dal Como.

Nato a Mataram (Indonesia) il 18 gennaio del 1997, Audero si trasferisce in Italia pochi mesi più tardi e cresce calcisticamente nel vivaio della Juventus, fino a festeggiare il debutto in Serie A il 27 maggio 2017 dopo tre stagioni vissute alternandosi tra i pali della formazione Primavera e diverse convocazioni in prima squadra.

Nel 2019, al termine di un’annata più che positiva in Serie B con il neopromosso Venezia, si accasa alla Sampdoria: in blucerchiato resta per cinque stagioni, registrando 169 presenze ed affermandosi come uno degli estremi difensori più affidabili del campionato.

Conclusa l’esperienza in Liguria, riceve la chiamata dell’Inter per svolgere il ruolo di dodicesimo e, con 4 apparizioni in Serie A, contribuisce alla vittoria del campionato da parte dei nerazzurri (oltre a debuttare in Champions League nella penultima partita della fase a gironi).

Como e Palermo sono invece state le esperienze più recenti, con 23 presenze complessive. In totale vanta ben 176 partite di Serie A, di cui 38 chiuse a porta inviolata. A livello internazionale ha vissuto tutta la trafila nelle giovanili dell’Italia, dall’Under 15 all’Under 21, salvo poi scegliere di proteggere i pali dell’Indonesia con cui ha debuttato lo scorso 5 giugno in occasione della sfida con la Cina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

