Emil Audero è già a Livigno e ha raggiunto la Cremonese, la sua nuova squadra, nella sede del ritiro. Dopo l’amichevole contro il Torino, mister Nicola ha fatto sostenere solamente una seduta di scarico ai suoi giocatori, con del lavoro in piscina, sempre nel centro di preparazione olimpica Aquagranda, una struttura all’avanguardia scelta dai grigiorossi per il periodo di preparazione atletica in altura.

Audero ha subito conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra, così come mister Nicola e tutto il suo staff tecnico, scendendo subito in campo per allenarsi in mattinata, subito dopo l’ufficializzazione del suo passaggio dal Como alla Cremo.

Una seduta leggera, ma che è stata l’ideale per rompere il ghiaccio in grigiorosso per il nuovo portiere Audero. Pochi esercizi mirati e anche qualche tiro in porta che hanno permesso all’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile della Juventus di mettere subito in mostra i suoi riflessi e le sue doti tra i pali.

Volto sorridente, pronto a scambiare una battuta con tutti, Audero ha dato l’impressione di essersi trovato subito a suo agio nello spogliatoio grigiorosso che, di fatto, lo ha accolto soltanto da qualche ora.

Dopo Grassi e Pezzella, l’arrivo di Audero conferma la strategia perseguita dalla società grigiorossa, su indicazione dello stesso mister Nicola, ossia quella di affidarsi a rinforzi che conoscano bene la Serie A. E le 176 presenze nella massima serie italiana di Audero rappresentano un garanzia.

