Un nuovo primo violino per la città di Cremona.

Un investimento tecnico per una squadra che da neo promossa è diventata la favola di questo inizio di Serie A e un volano d’immagine per un territorio nel suo piccolo travolto dall’ondata di entusiasmo portata dall’arrivo della leggenda inglese ex Leicester.

Jamie Vardy alla Cremonese porta all’ombra del Torrazzo un’attenzione mediatica mai vista per un giocatore grigiorosso. Telecamere dal mondo, troupe dedicate all’avventura italiana del 38enne di Sheffield che alle spalle ha una storia da documentario.

“Una cosa assurda e bellissima” titola la rivista specialistica Undici per definire il colpo messo a segno dalla Cremonese. “StradiVardy” è già stato ribattezzato dalla Gazzetta dello Sport, con chiaro legame e assonanza con lo StradiVialli che fu: Gianluca spiccò il volo a Cremona per diventare una leggenda con approdo finale di carriera in Inghilterra, Jamie ha fatto il percorso contrario partendo ancor più dal basso rispetto al bomber di Cristo Re.

Già, dal basso. Operaio, salopette ingrassate delle fabbriche metalmeccaniche di Sheffield, casacche dei dilettanti dello Stocksbridge PS. Un passato remoto complicato, uno recente scandito da tredici anni con la stessa maglia, quella del Leicester City, che dalla pazza idea di tesserare quel lavoratore cecchino dei campionati minors ha monetizzato i dividendi di una scalata fatta del clamoroso scudetto targato Claudio Ranieri.

Un titolo che Vardy ha maschiato a fuoco con una stagione folle, fatta di 24 reti e un carisma talmente dominante dall’oscurare uno dopo l’altro i big del campionato inglese.

Una storia di riscatto, di bomber del popolo, di bandiera che dalla periferia ha sventolato anche in nazionale.

Ne parlano libri, una biografia, secchiate d’inchiostro sui tabloid inglesi, perché uno così offre sempre spunti su cui creare news. News e romanzi.

Come quello, “assurdo e bellissimo”, che ha appena iniziato a scrivere con biro grigiorossa.

© Riproduzione riservata