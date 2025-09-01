Una giornata a Milano per le visite mediche, andate più lunghe del previsto. Poi l’arrivo in serata a Cremona.

Jamie Vardy ha fatto prima una tappa in Hotel, in pieno centro città, sempre seguito dalla moglie Becky e dal suo staff. Intorno alle 21:30, elegantissimo, è uscito per raggiungere il Museo del Violino per uno shooting grigiorosso.

Nel mentre, il primo bagno di folla a Cremona, con tifosi assiepati all’ingresso dell’hotel che accoglie la prima notte di Vardy all’ombra del Torrazzo.

“Are you ready for the new chapter?” Sei pronto per questo nuovo capitolo? “Yes“: è la risposta rapida dell’ex bandiera del Leicester City.

Scortato dal suo entourage, dalla moglie, dallo staff grigiorosso, Vardy concluderà la serata raggiungendo il Centro Arvedi per la firma sul contratto. Molti i tifosi presenti che hanno sfidato la pioggia nel tardo pomeriggio e in serata, per seguire l’arrivo dell’attaccante inglese nella città del Torrazzo.

L’ufficialità manca ancora, ma la presenza del bomber ex Leicester a Cremona ha convinto anche gli ultimi, pochissimi, scettici sul colpo di mercato più romantico degli ultimi anni.

Lorenzo Scaratti

