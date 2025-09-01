Il sogno è realtà: Jamie Vardy è grigiorosso. Il nuovo primo violino di mister Nicola ha firmato e pronunciato il primo “Forza Cremo“, in coda ad una giornata infinita tra visite mediche a Milano, arrivo in serata all’ombra del Torrazzo, servizio fotografico al Museo del Violino e corsa al centro Arvedi per autografo sul contratto.

Il tutto in una nottata che più british non si può, sotto una pioggia insistente che non ha però spento l’entusiasmo dei tifosi assiepati fuori dall’hotel del bomber inglese e davanti alla casa grigiorossa di via Postumia.

“U.S. Cremonese è orgogliosa di annunciare di aver tesserato Jamie Vardy, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni”: così si apre il comunicato dell’Usc che mette la ceralacca all’operazione di mercato più clamorosa dell’estate italiana (e non solo..).

Tra i calciatori più conosciuti della storia recente del calcio inglese, Vardy ha iniziato la propria carriera nella non-league d’oltremanica prima di passare al Leicester e conquistare, contro ogni pronostico, la Premier League nel 2015/16 con 24 gol e 7 assist in 36 partite. Un rendimento valso il titolo di calciatore dell’anno e giocatore della stagione (FWA Player of the Year award e Barclays Player of the Season) oltre ad aver registrato il Guinness World Record per maggior numero di partite consecutive a segno nel massimo campionato inglese (11).

Complessivamente, Vardy ha registrato 500 partite, 200 reti e 71 assist in tutte le competizioni con la maglia del Leicester e vanta un palmarès importantissimo, che comprende tutti i principali trofei del massimo campionato inglese: una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un titolo di capocannoniere, una Supercoppa d’Inghilterra, a cui si aggiunge l’ottavo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2016. In Premier League ha messo a segno un totale di 145 reti e 50 assist per i compagni, diventando a 33 anni il capocannoniere del campionato dall’età più avanzata con 23 gol segnati.

A livello internazionale, il classe 1987 ha esordito con l’Inghilterra all’età di 28 anni mettendo a segno 7 reti in 26 partite tra Euro 2016, i Mondiali del 2018 (chiusi al quarto posto) e le gare di qualificazione alle due competizioni.

Ora Vardy, che ha fatto della passione e della tenacia i punti saldi della propria carriera calcistica, è atteso da una nuova avventura a Cremona, capitale mondiale della liuteria che fa dell’eccellenza musicale uno dei propri fiori all’occhiello. Il neo attaccante grigiorosso si unirà al gruppo di mister Nicola per aiutare la Cremonese a raggiungere il proprio obiettivo in Serie A.

