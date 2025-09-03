Jamie Vardy ha scelto il numero 10. Lo ha annunciato la Cremonese con un post sui propri canali social. Il campione inglese, che ha legato la sua carriera al numero 9, cambia musica per la sua nuova avventura in Italia, in forza alla Cremo. E il numero scelto dall’ex Leicester nel mondo del pallone non è un numero come tutti gli altri.

Si tratta di una maglia “pesante”, perché questo numero è stato indossato dai più grandi campioni che hanno scritto la storia di questo sport: da Pelé a Maradona, passando per Messi, Zidane, Puskas, Platini e Zico.

Alla Cremonese, Vardy si candida ad essere la stella della squadra e il numero che porterà sulla maglia sarà, in effetti, un numero da stella, calcisticamente parlando.

La maglietta della Cremo con il numero 10 e il nome di Vardy è già destinata a far registrare il record di vendite della storia del club grigiorosso, perché di sicuro spopolerà tra i tifosi e, più in generale, tra tutti gli appassionati di calcio e del campione inglese.

Attraverso lo stesso post sui social, la Cremonese ha comunicato i numeri di maglia anche degli altri nuovi acquisti: Faris Moumbagna ha scelto il 14, Jeremy Sarmiento il 19 e il giovane difensore Mikayil Faye il 30.

