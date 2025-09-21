Tanto caldo, poche emozioni, un punto a testa. Il tanto atteso derby tra Cremonese e Parma termina con il risultato di 0-0. Davanti agli oltre 13 mila 500 spettatori dello Zini, grigiorossi e ducali non si fanno male e muovono la classifica.

Al 6′ Cutrone prova un’azione di sfondamento e arriva alla conclusione, ma la palla sfila lontano dalla porta. Tre minuti dopo Pellegrino salta più in alto di tutti su cross dalla sinistra, ma il suo colpo di testa colpisce il palo pieno. Al quarto d’ora Nicola, premiato prima della gara come miglior allenatore del mese di agosto, perde Collocolo per infortunio muscolare, al suo posto in campo Grassi. Al 32′ Pellegrino sfrutta il lavoro di Cutrone, si sposta palla sul mancino e cerca la conclusione sul primo palo, Audero blocca.

Dopo un primo tempo privo di emozioni, il tecnico grigiorosso nell’intervallo utilizza il secondo slot di sostituzioni, inserendo Ceccherini per Bianchetti, uscito malconcio dalla prima frazione per un colpo ricevuto alla testa. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, Baschirotto colpisce di testa e mette alto su punizione battuta da Vandeputte. Al 56′ Bernabè calcia dai 30 metri, ma Audero si allunga e salva in corner. Al 61′ Cutrone protegge palla e cerca la conclusione volante dal limite, ma la palla termina alta. All’81′ Delprato riceve lo scarico e calcia rasoterra, Audero respinge col piede. All’85′ Moumbagna colpisce di testa a botta sicura, ma Baschirotto respinge involontariamente in posizione irregolare. Al 90′ palla tagliata di Vazquez che prova a sorprendere Suzuki, ma il portiere dei ducali si salva e mette in corner.

E’ l’ultima emozione dell’incontro, che termina 0-0. I ragazzi di Nicola salgono a quota 8 punti in 4 giornate, ancora imbattuti. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 27 settembre in trasferta contro il Como.

Simone Guarnaccia

