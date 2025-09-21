La presentazione della Vanoli Cremona al CremonaPo si è trasformata in una piccola celebrazione del basket cittadino, una passerella colorata di giovani promesse: prima i piccoli atleti del minibasket, poi le squadre giovanili al completo, con le Cremona Pink a rappresentare un movimento femminile sempre più folto e appassionato. Un momento che ha dipinto un affresco vivace di quello che la Vanoli rappresenta per la città: non solo una squadra di Serie A, ma un’intera comunità che cresce insieme.

Durante l’attesa della prima squadra, i discorsi di Ruth Vanoli e Andrea Conti hanno aggiunto quel tocco di concretezza: da un lato i progetti per i giovani, dall’altro l’ambizione di una prima squadra che, tra un obiettivo salvezza e la promessa di divertire, punta a riempire il PalaRadi di tifosi appassionati. Non è mancato l’applauso a tutti coloro che lavorano dietro alle quinte dallo staff degli uffici, biglietteria e amministrazione, agli addetti al palazzetto, fino allo staff comunicazione, senza dimenticare chi si occupa dell’organizzazione dei momenti pubblici: Roberto Spagnoli, responsabile marketing, e Marco Tempesta, responsabile minibasket e appunto eventi speciali.

Poi è arrivato il momento clou: la sfilata della prima squadra tra gli applausi, giocatore per giocatore, in un clima di calore e aspettative. Il capitano Chris Burns e l’allenatore Pierluigi Brotto hanno chiuso l’evento invitando tutti a sostenere la Vanoli e a far sentire il calore del pubblico già dal debutto in casa contro Sassari.

