Una prova convincente, su uno dei campi più insidiosi del campionato. La Cremonese grazie a una prestazione organizzata ed efficace conquista un punto in trasferta contro il Como. Al gol di Nico Paz nel primo tempo, risponde nella ripresa Federico Baschirotto con una precisa incornata.

Nicola perde nel corso del riscaldamento Audero, al suo posto prima da titolare per Silvestri. Al minuto 8 Bonazzoli prova a calciare da metà campo, ma Butez non si fa sorprendere e blocca in due tempi. Al 17’ la Cremo spreca una buona situazione con Payero e subisce una ripartenza che porta al tiro di Kuhn, alto sopra la traversa. Al 32’ il Como passa: Rodriguez lavora un ottimo pallone sulla sinistra e mette dentro per Nico Paz che col mancino sblocca il match. La reazione della Cremo al 46′ con Zerbin che serve Baschirotto sulla corsa, il difensore grigiorosso ci prova col destro, trovando l’esterno della rete.

Nell’intervallo Nicola prova a dare un passo diverso sulle corsie esterne, inserendo Floriani Mussolini per Zerbin. Al 47′ Nico Paz calcia a giro da fuori, Silvestri mette in corner. Al 53′ Douvikas prova a superare Silvestri con un pallonetto, ma il portiere grigiorosso è attento. Un minuto dopo cross dalla destra di Floriani Mussolini, sul secondo palo Pezzella prova la conclusione di prima intenzione, sparando alto. Al 59′ Pezzella controlla palla e calcia forte di collo pieno, ma la sua mira è imprecisa. All’ora di gioco Nicola mescola le carte offensive, inserendo Sanabria e Vazquez al posto di Johnsen e Payero. Al 69′ i grigiorossi la riprendono: angolo battuto da Vazquez, Baschirotto colpisce di testa e batte Butez per l’1-1. All’82′ il Como resta in dieci: Rodriguez tira un calcio a Terracciano a palla lontana e rimedia il cartellino rosso. All’84′ Addai si accentra e calcia col mancino, conclusione larga. E’ l’ultima emozione del match, che termina 1-1.

I grigiorossi grazie al pari del Sinigaglia salgono a quota 9 punti. Prossimo impegno, più che impegnativo, sabato 4 ottobre a San Siro contro l’Inter.

Simone Guarnaccia

