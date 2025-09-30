Due medaglie, una d’oro e una d’argento, rubate ad uno dei protanogiati assoluti del mondiale di Shanghai di Canottaggio: il cremonese Giacomo Gentili. A denunciarlo via social è lo stesso campione iridato, che di rientro dalla rassegna planetaria, a Roma, è stato vittima di un furto.



Gli è stato infatti rubato uno zaino contenente uno dei bottini più prezioso per un atleta del suo calibro: due medaglie pesantissime, una d’oro e una d’argento, frutto di lavoro e sacrificio oltreché di un talento che ha portato il bissolatino a conquistare un anno fa uno storico secondo posto olimpico.

L’appello affidato ai social ha mescolato amarezza e ironia: “Se trovate due medaglie mondiali in zona Roma, contattatemi”, ha scritto Gentili, aggiungendo con un sorriso amaro “Hanno cambiato proprietario oggi”. A corredo, la foto del campione sconsolato e accanto la foto di una della medaglie perdute, quella più preziosa.

Gentili è atteso a Cremona nelle prossime ore, mercoledì pomeriggio alle 17, sarà in Bissolati per i festeggiamenti del mondiale appena concluso, purtroppo senza sfoggiare i due preziosi metalli che sarà difficile possano essere ritrovati.

Non è escluso che la Federazione possa attivarsi per richiederne una copia a World Rowing, così che Gentili possa riavere almeno il simbolo concreto di un trionfo che resterà comunque suo per sempre.

