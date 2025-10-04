A centrocampo Alberto Grassi ha dato battaglia ai rivali dell’Inter, cercando di ricoprire anche il ruolo di leader nel tentare di dettare i ritmi del gioco. Lo stesso Grassi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della partita.

E’ arrivata la prima sconfitta della stagione.

“Dobbiamo continuare su questa strada. L’Inter ha più qualità e noi ci abbiamo messo del nostro”.

Quanto può aiutarvi in prospettiva futura il buon inizio di campionato?

“Anche con l’Empoli ero partito forte, ma sappiamo tutti come è andata a finire nella scorsa stagione. Quindi rimaniamo umili, non abbiamo fatto ancora nulla”.

L’approccio della Cremo è sembrato diverso rispetto alla sfida, sempre a San Siro, ma contro il Milan.

“Siamo entrati convinti, ma l’Inter ha la rosa più forte del campionato e si è visto”.

Quanto è importante aver recuperato Vardy e Barbieri, ma anche aver scoperto le qualità di Faye? Per il mister con loro si possono ampliare le rotazioni dopo la sosta.

“Sono giocatori da apprezzare, perché in settimana vanno a duecento all’ora. Spero ci diano una mano in futuro”.

La decisione di essere partiti con il 3-4-2-1 al posto del classico 3-5-2 quanto ha influito?

“Abbiamo sofferto tutti e non siamo stati in grado di mettere a suo agio Vazquez”.

Che insegnamenti si possono trarre da questa partita?

“Vedevo velocità dei passaggi e della palla dell’Inter e restavo ammirato. Lo prendo come un insegnamento”.

Con Bondo come ti trovi? Con lui avete trovato un assetto definitivo in mezzo al campo?

“Questo dovete chiederlo al mister. Per quanto mi riguarda, ho avuto qualche problema in ritiro, ma adesso ho conquistato più minutaggio grazie a una condizione migliore”.

