Una serata speciale, per calciatori speciali. Allo Zini è stata una notte indimenticabile, grazie al primo gol di Jamie Vardy con la maglia della Cremonese. Una rete che però non è bastata a conquistare i 3 punti, perché l’Atalanta ha avuto il merito di credere nel pareggio, siglando l’1-1 definitivo nel finale.

La Cremo parte con convinzione e crea la prima chance con la conclusione da fuori di Barbieri, che scalda i guantoni di Carnesecchi. Lo stesso Barbieri poco dopo mette in area un pallone teso, ma il portiere della Dea anticipa Vardy. L’Atalanta si fa vedere invece con il tiro secco di Krstovic, respinto da Silvestri. Anche De Ketelaere ha una buona occasione, ma il suo colpo di testa è debole.

Nella ripresa ci prova Samardzic da fuori, con un mancino velenoso, ma Silvestri è attento e mette in corner. Ma la Cremo è in partita e al minuto 78 passa: campanile di Terracciano per Mussolini, sponda di testa per Zerbin che calcia trovando la respinta di Carnesecchi, sulla quale si avventa Vardy che col destro di controbalzo la mette sotto alla traversa con enorme freddezza, trovando la sua prima rete in Italia. Un gol pesantissimo, da bomber vero, che fa letteralmente impazzire gli oltre 11 mila presenti allo stadio. Lo Zini esplode di entusiasmo, ma i ragazzi di Juric non mollano e nel finale prima sfiorano il pari con Scamacca, sul quale Silvestri si esalta, poi al minuto 84 lo trovano con Brescianini, che pesca il jolly da fuori area col mancino per l’1-1 finale.

La rete dei bergamaschi non cancella comunque una prova straordinaria dei grigiorossi, che salgono a quota 11 punti. I ragazzi di Nicola saranno impegnati già mercoledì 29 ottobre nel turno infrasettimanale contro il Genoa.

Simone Guarnaccia

