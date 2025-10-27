Incontro partecipato e clima costruttivo oggi al Centro sociale di via Bagnara, dove si è tenuta la riunione del Comitato di Quartiere 15 – Bagnara, Battaglione, Gerre Borghi, il primo incontro pubblico dopo l’insediamento ufficiale avvenuto lo scorso 28 maggio.

A guidare il direttivo è Chiara Ruggeri, affiancata da Sofia Cerri (vicepresidente) e Simone Frontoni (segretario). Completano la squadra Romano Persico, Claudia Grioni, Marino Corradini e Francesco De Masi (assente alla riunione).

L’incontro è stato l’occasione per presentare la nuova squadra e raccogliere le segnalazioni dei residenti, in un’area che, come ha ricordato Ruggeri, da oltre quattro anni non aveva più eletto un comitato, ma ora può contare su persone motivate a lavorare per il bene del quartiere”.

Tra i temi più sentiti, la manutenzione del verde e degli spazi pubblici, gli sfalci, la segnaletica orizzontale e verticale, e la sicurezza stradale: molti cittadini hanno segnalato velocità eccessive di auto e moto, in particolare lungo alcune vie di Gerre.

Il comitato ha inoltre evidenziato la necessità di una riqualificazione del parco di via del Fossadone, da anni in condizioni di incuria: “Abbiamo già ottenuto una prima pulizia alla fine dell’estate — ha spiegato Ruggeri — e presentato all’amministrazione un piccolo progetto di riqualificazione per restituire ai residenti un polmone verde curato e fruibile”.

Non sono mancati accenni alla sicurezza, dopo i tentativi di furto segnalati in alcune zone del quartiere, e alla manutenzione dei percorsi ciclabili. I rappresentanti del comitato hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione continua con gli uffici comunali, chiedendo un calendario certo degli interventi di sfalcio e potatura.

“Le criticità sono molte, ma abbiamo una squadra volenterosa e pronta a impegnarsi – ha ribadito la presidente Ruggeri – compatibilmente con le risorse del Comune, lavoreremo per migliorare la vivibilità del nostro quartiere”.

L’incontro si è concluso con un confronto aperto e numerosi interventi dei cittadini, senza polemica, ma con l’intento preciso di migliorare la vita nel quartiere, anche proprio attraverso il lavoro di un comitato che vuole diventare un punto di riferimento per la zona.

Cristina Coppola

