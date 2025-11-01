Per certe partite non serve nemmeno motivare i propri calciatori. Quando si incontra un club blasonato come la Juventus, la voglia di ben figurare nasce spontaneamente nell’animo di chi scende in campo, ancora di più rispetto alle altre gare. Lo sa bene Davide Nicola, che contro i bianconeri dovrà fare ancora i conti con numerose assenze, ma è sicuro che chiunque scenderà in campo lo farà con il giusto approccio, ancora di più rispetto alle precedenti uscite.

Guardando la classifica, Juve e Cremo sono separate da un solo punto, ma guai a montarsi troppo la testa. L’obiettivo dei bianconeri è lo Scudetto, mentre quello dei grigiorossi è la salvezza. Anche lo stesso Nicola alla vigilia del match ha parlato di “Rispetto e umiltà” come atteggiamento da mantenere nei confronti dei prossimi avversari. L’allenatore ha anche aggiunto, però, che “Ogni gara è un’occasione per fare qualcosa di straordinario”. Come dire, i grigiorossi non partono di certo favoriti, ma hanno già dimostrato in questo ottimo avvio di campionato di poter dare fastidio anche alla big, ottenendo risultati inaspettati.

Non sarà facile preparare una partita contro una Juve che in panchina avrà un nuovo allenatore. Quale abito tattico e quali interpreti sceglierà il nuovo tecnico Luciano Spalletti? Incognite che rendono ancora più difficile le cose per Nicola e i suoi uomini. Di sicuro c’è che Spalletti dovrà rinunciare a due pedine importanti come Yildiz in attacco e Kelly in difesa. I due non sono stati nemmeno convocati, il primo per un problema al ginocchio e il secondo per guai alla schiena.

Lo Zini sarà sold out per l’occasione e la Cremo potrà contare su un grande sostegno da parte dei propri tifosi, per provare a ottenere altri punti preziosi in chiave salvezza.

La formazione titolare dei grigiorossi non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella che ha affrontato il Genoa, anche a causa delle tante defezioni. In porta dovrebbe esserci Audero, con il trio difensivo composto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle fasce dovrebbero agire ancora Barbieri a destra e Floriani Mussolini a sinistra. In mezzo ci dovrebbe essere spazio ancora per Payero, Bondo e Vandeputte, mentre Bonazzoli e Vardy si candidano per formare di nuovo la coppia d’attacco titolare. Halloween è passato da poche ore, ma la Cremo proverà comunque a fare lo scherzetto alla Vecchia Signora.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata