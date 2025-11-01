Un primo tempo difficile, poi la reazione nella ripresa. La Cremonese ci crede fino alla fine, ma la Juventus passa allo Zini con il risultato di 2-1. Al doppio vantaggio dei ragazzi di Spalletti, al suo esordio sulla nuova panchina, firmato da Kostic e Cambiaso, risponde nel finale il solito Jamie Vardy.

I bianconeri a caccia di punti, la sbloccano già al 2’: azione costruita dalla destra con McKennie e Openda, la sfera arriva sul secondo palo a Kostic che batte Audero col piattone. Al 21’ Vlahovic salta secco Baschirotto e vola verso Audero, il serbo ci prova col destro, ma Audero è bravo a dirgli di no. Al 26’ i ragazzi di Spalletti vanno vicini al raddoppio con Locatelli che calcia di prima intenzione dal limite, ma Audero tocca e devia la palla sul palo. Al 35’ Openda punta Terracciano sulla sinistra, si porta la palla sul mancino e calcia, colpendo l’esterno della rete. Un minuto dopo Locatelli ci prova ancora da fuori, ma la sua mira è alta. A ridosso della fine del primo tempo, Vlahovic difende palla su Baschirotto e scarica per Openda, che col destro calcia largo.

La ripresa si apre con una Cremo diversa, più intraprendente. Al 53’ schema su calcio d’angolo, Vandeputte serve Barbieri, ma il suo tiro viene deviato termina alto. Al 57’ Bonazzoli ci prova con un tiro di esterno mancino, Di Gregorio blocca. Al 66’ McKennie mette dentro per Vlahovic che cerca la deviazione vincente in scivolata, ma senza trovare la porta. Al 68’ però la Juve raddoppia: Conceicao punta Mussolini, va sul fondo e crossa col destro, la palla non viene respinta dalla retroguardia grigiorossa e arriva sui piedi di Cambiaso che non sbaglia per il 2-0. Nel finale la Cremo passa al 4-2-3-1 alla ricerca dell’episodio per riaprire il match. Episodio che arriva poco dopo, con Jamie Vardy che vince il duello con Gatti, si presenta a tu per tu con Di Gregorio e lo batte con un preciso diagonale per il 2-1. Poco dopo Johnsen calcia dal limite, ma la mira è larga.

La Cremonese lotta e mette in difficoltà la Juve, ma deve arrendersi al risultato finale. I ragazzi di Nicola restano comunque a 14 punti, in attesa della sfida di venerdì 7 novembre in trasferta contro il Pisa.

Simone Guarnaccia

