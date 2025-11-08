Non tutto è andato come avrebbe sperato sul campo, ma Giacomo Gentili può comunque tornare da Antalya con il sorriso. L’atleta cremonese della Canottieri Bissolati e delle Fiamme Gialle, eliminato per un soffio nel recupero del quattro di coppia misto ai Mondiali di Beach Sprint, ha infatti vissuto un momento speciale fuori dall’acqua: la consegna di una nuova medaglia d’argento da parte di World Rowing, in sostituzione di quella rubata dopo il Mondiale di Shanghai.

Poche settimane fa Gentili, di rientro dalla rassegna iridata in Cina, era stato vittima di un furto a Roma. Gli rubarono lo zainetto che conteneva le due medaglie iridate, l’oro vinto con il quattro di coppia e l’argento con l’otto mix. Con l’amarezza mitigata da un pizzico di ironia, il campione aveva affidato ai social un appello diventato virale: “Se trovate due medaglie mondiali in zona Roma, contattatemi”.

Proprio in Turchia, durante la manifestazione organizzata da World Rowing, l’azzurro ha ricevuto una sorpresa inattesa: una nuova copia ufficiale della medaglia d’argento, simbolo del suo straordinario percorso sportivo. Per la medaglia d’oro, invece, dovrà attendere ancora un po’, ma con la promessa che presto tornerà anche quella a occupare il posto che le spetta nella sua bacheca.

Da sportivo che non accetta mai di perdere, nemmeno quando si mette in gioco in una specialità lontanissima da quella che lo ha consacrato campione del mondo e vicecampione olimpico, Gentili lascia Antalya con un risultato diverso ma non meno prezioso, la restituzione di un frammento della propria storia.

Cristina Coppola

