In consiglio comunale a Cremona si è parlato -per diversi motivi e risposte a diverse interrogazioni- di strade cittadine. All’interrogazione del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Marco Olzi sullo stato di degrado del manto stradale e della segnaletica in via Palestro ha risposto l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi che ha risposto come “l’asfaltatura della via dovrebbe andare di pari passo con la pavimentazione in pietra nel tratto corso Campi – via Ugolani Dati, che dovrebbe essere programmata sul 2026”. Focus anche sull’attuale condizione della strada e della segnaletica con Zanacchi che ha dichiarato che non ci sono a suo parere particolari situazioni di pericolo, diversamente il Comune sarebbe intervenuto per la messa in sicurezza.

L’assessore Zanacchi ha poi risposto all’interrogazione di Jane Alquati sulla situazione di marciapiedi di viale Trento e Trieste. “Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria è prevista la fresatura e il tappeto del tratto compreso tra il civico 86 e il civico 98 nel periodo primavera/estate 2026 (ormai la stagione non è più idonea a questi interventi)” ha risposto “Sul lato nord ci sono altre zone che necessitano di interventi, in particolare l’incrocio con via Stauffer, dove c’è una porzione di marciapiede sollevata da un albero, ma questi lavori necessitano di una specifica programmazione e finanziamento da parte del Comune.”. Al momento non sono in programma potature sulla via. Alcuni aspetti del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) interessano l’area e alcuni tratti di viale Trento e Trieste.

