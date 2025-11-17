A Stagno Lombardo cresce l’attesa per il film girato in paese la scorsa estate. L’anteprima del nuovo capitolo del progetto cinematografico I Misteri di Stagno Lombardo, firmato AnubiSquaw Cinema in collaborazione con il Comune vedrà la luce sabato 22 novembre in Piazza Roma a Stagno, dove è previso un evento con la proiezione.

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni popolari: alle 18.30 apriranno gli stand gastronomici curati dagli Amici del Gruppo delle Griglie, dal Gruppo Trattoristi, dalla Protezione Civile e dal Gruppo Ciclisti. Alle 20.45 è previsto il saluto degli organizzatori, poi la piazza, che resterà chiusa al traffico dalle 16 alle 24, si spegnerà per accendere la storia.

Alle 21.00 inizierà la sequenza delle proiezioni: lo spot “Stagno c’è”, una featurette dedicata al lavoro dietro le quinte, il film Zenobia e infine papere e backstage, a testimonianza del carattere comunitario del progetto.

Il cuore dell’evento è naturalmente I Misteri di Stagno Lombardo – Zenobia, scritto da Michele Cremonini Bianchi con la regia di Antonio Capra. Il titolo riporta in una dimensione surreale e giocosa partendo dai “misteri” del paese. Il trailer, già diffuso, mette insieme i toni comici e quelli da giallo, seguendo le tracce di un’investigatrice incaricata di scoprire la verità sulla scomparsa di una gallina. Una sparizione che diventa l’innesco di un intreccio più grande: tre chiavi da proteggere, 628 galline da controllare, un’ordinanza del sindaco che impone di “tenere le galline sotto chiave” e una comunità chiamata a radunarsi per affrontare la minaccia finale.

Stagno Lombardo è così diventata protagonista di un progetto capace di coinvolgere gli abitanti del paese, a partire dal sindaco Roberto Mariani, i volontari, le associazioni locali e generazioni diverse che si sono messe in gioco come attori e comparse della pellicola girata la scorsa estate.

Scheda tecnica del film

Titolo: I Misteri di Stagno Lombardo – Zenobia

Produzione: AnubiSquaw Cinema ed EGOFILM

In collaborazione con: Comune di Stagno Lombardo

Con: Marinella Pavanello e i coraggiosi abitanti di Stagno Lombardo

Soggetto e sceneggiatura: Michele Cremonini Bianchi

Regia: Antonio Capra

Direttore della fotografia: Milen Antonioli

Assistente di scena: Elisa Ceruti

Costumi: Laura Baiguera, Asia Cavalleri

Trucco: Elisa Mangili

Musiche: Barry Allen

Assistente alla regia: Filippo Iaciniti

Suono in presa diretta: Andrea Zagnoni

Tecnici di scena: Olmo De Angeli, Luca Taino, Giulio Ceruti, Filippo Sciancalepore

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata