L’edizione 2026 della Guida Michelin, svelata al Teatro Regio di Parma, porta una sola conferma per il territorio cremonese: Alessandro Bellingeri, chef dell’Osteria Acquarol a San Michele Appiano, in provincia di Bolzano, mantiene la sua stella.

Nato a Bonemerse, Bellingeri ha costruito la sua carriera lontano da Cremona, scegliendo l’Alto Adige, dove con la moglie Perla ha dato vita a un ristorante che unisce identità alpina, ricerca contemporanea e un uso attento delle erbe spontanee e delle materie prime locali. La sua cucina, elegante e sostenibile, riflette un forte legame con la natura e un approccio che trasforma ingredienti semplici in piatti dal carattere moderno e autentico.

La conferma della stella rappresenta un motivo di orgoglio per Bellingeri, ambasciatore del territorio cremonese capace di affermarsi nel panorama gastronomico italiano partendo da un piccolo centro della pianura padana.

In un’edizione della Michelin caratterizzata da numerose novità, la solidità del progetto Acquarol assume un valore ancora più forte. Per Bellingeri, la stella non è un punto d’arrivo ma uno stimolo a crescere, a sperimentare e a mantenere alta la qualità che lo ha già portato al riconoscimento.

Nessuna novità invece nel panorama cremonese dei ristoranti, ancora orfano di stelle Michelin.

