Al termine della partita il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha commentato la sconfitta rimediata contro la Roma capolista in conferenza stampa.

Cose buone e meno buone da parte della Cremonese.

“Io dico che la qualità della Roma è talmente elevata che può sembrare che noi non abbiamo fatto bene. Abbiamo lasciato quei due metri costanti a Baldanzi, Pellegrini e Soule che sono stato fatali. L’interpretazione di alcuni duelli difensivi doveva essere migliore. Abbiamo creato occasioni e trovato un gol e questo per me è motivo di orgoglio. Giocare contro queste squadre come fa la Cremonese non è scontato. Dobbiamo essere abili a trovare il gol nel momento giusto. Nell’aggressività dovevamo essere più propensi in avanti. Però forse qualche situazione dove siamo ancora un po’ lenti a leggere ci può stare e lì dobbiamo migliorare. Ma se la Roma lotta per lo scudetto, tenendo conto di questo bisogna dire che abbiamo fatto una buona gara”

Vandeputte in regia oggi ha faticato di più, soprattutto per merito dei centrocampisti della Roma.

“Vandeputte ha fatto meno bene, sicuramente per merito della Roma e della sua aggressività. Abbiamo tre centrocampisti intercambiabili. Vandeputte stasera non aveva un compito facile ed è stato allenante per lui giocare in regia, ma deve capire che contro una squadra così aggressiva devi essere meno titubante”.

La Cremonese è andata tanto in difficoltà sulle rimesse laterali.

“Sono d’accordo. Loro sulle rimesse laterali ci hanno sorpreso in tre o quattro situazioni. E’ un lavoro che andremo ad analizzare. La capacità di mantenere la concentrazione è determinante. Contro certi giocatori devi riposizionarti più velocemente”.

Che cosa pensa del rigore prima dato e poi tolto alla Cremo?

“Sul primo gol abbiamo sbagliato la lettura di un due contro uno, ma eravamo numericamente adeguati per poterci opporre con efficacia. In certe situazioni non siamo riusciti a stoppare prima l’azione. A nessuno fa piacere perdere con tanti gol di scarto, ma noi sappiamo che possiamo fare male fino all’ultimo. Il rigore? Non ci ho mai capito niente su casi del genere. Non commento. Anche perché stimo troppo Gasperini”.

Recuperati Sanabria, Pezzella e Grassi. E Folino ha trovato il gol.

“Sono soddisfatto per il gol di Folino, che può stare in Serie A e diventare ancora più bravo. Sono contento per lui, raccoglie il frutto del suo lavoro. Bene il recupero dei tre giocatori dopo i rispettivi infortuni, anche se hanno bisogno di ritmo partita. Andiamo avanti. Sono convinto che c’è la differenza con certe squadre, ma con il gioco e lo spirito del dettaglio possiamo fare bene. Fermo restando che siamo neopromossi e dobbiamo salvarci”.

Mauro Maffezzoni

