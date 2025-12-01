Una prestazione straordinaria, una vittoria fondamentale. Partita clamorosa della Cremonese che batte 3-1 il Bologna a domicilio. In gol per i grigiorossi due volte Jamie Vardy e Martin Payero, per i rossoblu invece Orsolini dal dischetto.

Dopo due soli minuti, i padroni di casa colpiscono un palo con Orsolini, che dalla destra calcia a giro alla ricerca del secondo palo, sfiorando la rete del vantaggio. Al 9’ Dominguez punta Barbieri e ci prova da fuori area, ma Audero si allunga e respinge. Al 12’ enorme chance per la Cremo: Casale sbaglia in chiusura e lascia palla a Vardy che, a tu per tu con Ravaglia, si allunga la palla, consentendo a Zortea di recuperare. Al 24’ Bonazzoli inventa per Vardy che calcia a botta sicura col mancino al volo, ma Ravaglia respinge con la gamba. L’arbitro però aveva fermato il gioco per fuorigioco. Al 31’ i grigiorossi passano: grande filtrante di Bianchetti per Payero che davanti a Ravaglia non trema e sigla la rete dell’1-0 con un destro preciso. Al 36’ arriva addirittura il raddoppio della Cremonese: Casale sbaglia un colpo di testa e va fuori posizione, ne approfitta Bonazzoli che serve in profondità Jamie Vardy, questa volta il bomber inglese batte Ravaglia e fa esplodere il settore ospiti. Sull’ultima palla del primo tempo però il Bologna la riapre. Bianchetti tocca con la mano su giocata di Castro, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri Orsolini calcia bene e accorcia le distanze.

Nella ripresa il Bologna prova subito a rendersi pericoloso, ma la Cremonese è spietata e trova il terzo gol. Bianchetti serve in profondità Barbieri, cross di prima per Jamie Vardy che controlla, salta Ravaglia e deposita in rete la palla del 3-1. Al 58’ su angolo battuto da Vandeputte, Terracciano calcia al volo, ma Ravaglia respinge. Poco dopo, ancora su calcio d’angolo, Payero trova la deviazione col destro, ma Ravaglia prima e il palo poi gli negano la doppietta. Al 73’ il Bologna colpisce una traversa per una deviazione fortuita di Baschirotto su sviluppi di corner. Al 79’ Terracciano ha la palla per chiuderla, ma a porta libera mette clamorosamente alto. Al minuto 83 Castro anticipa Terracciano e calcia a botta sicura, ma Audero si supera. E’ l’ultima emozione del match.

Cremonese che sale a quota 17 punti, a + 7 dalla zona retrocessione. Una grande impresa, che dopo 13 giornate consegna una classifica più che positiva. I ragazzi di Nicola nuovamente in campo domenica 7 dicembre nello scontro diretto con il Lecce allo Zini.

Simone Guarnaccia – inviato a Bologna

