Al termine della grande vittoria della Cremonese a Bologna per 3-1, ha parlato in conferenza stampa l’autore del primo gol grigiorosso Martin Payero, ecco le sue parole.

Una grande partita, cosa vi portate a casa oltre ai tre punti?

L’avevamo preparata così, sapevamo che il Bologna giocava cosi e ora torniamo a casa con tre punti importanti, la prossima gara è per noi importante ma questo successo pesa tantissimo.

Cosa ti è piaciuto di più di questi 90 minuti?

Gli ultimi minuti abbiamo sofferto molto, ma questo è il calcio. Potevamo forse chiudere la partita prima, ma va bene così, ci teniamo la vittoria.

E’ la tua miglior gara in stagione?

Si, oggi poi abbiamo giocato di squadra. Mi sento molto meglio dell’anno scorso, ho più confidenza e sono fisicamente al top. Siamo contenti per la gara.

Cosa vi ha detto il mister all’intervallo, tra gol subito e gol alla ripresa?

Niente di specifico, solo di continuare a giocare come stavamo facendo. Il rigore e il gol che abbiamo subito è stata anche sfortuna. Segnare subito nella ripresa ci ha permesso dii giocare più tranquilli il resto della gara.

Ha una dedica questo primo tuo gol grigiorosso?

Io vorrei segnare sempre, sono felice quando segno. Siamo soddisfatti e pensiamo avanti, non ho dediche speciali per questa rete.

Una vittoria pesante, soprattutto sotto l’aspetto psicologico.

Siamo soddisfatti, ci aiuta sicuramente per le prossime gare.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata