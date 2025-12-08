Federico Bonazzoli sta vivendo un avvio di stagione straordinario con la Cremonese, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti della squadra. Tornato centrale nel progetto grigiorosso, grazie alla fiducia dimostrata nei suoi confronti da mister Davide Nicola, l’attaccante sta mostrando concretezza, continuità e leadership: è un punto di riferimento imprescindibile in attacco e contro il Lecce oltre a fare da raccordo per smistare palloni e ripartenze è stato anche decisivo dagli undici metri con il primo centro personale in casa, sotto la Sud.

Fin dalle prime giornate di Serie A, Bonazzoli ha dimostrato di poter incidere anche contro le grandi squadre. All’esordio, contro il Milan, ha realizzato un gol spettacolare, guadagnando subito le copertine con la rovesciata decisiva per il sacco di San Siro. Contro l’Inter, ancora al Meazza, ha trovato nuovamente la rete con un inserimento perfetto nell’area avversaria, confermando la sua capacità di fare la differenza nei momenti chiave.

Il momento clou è arrivato nella sfida contro il Genoa, dove Bonazzoli ha realizzato una doppietta decisiva: un’altra rovesciata e una conclusione al volo, ormai specialità della casa. Queste reti hanno permesso alla Cremonese di ottenere una vittoria fondamentale in trasferta, contro una diretta rivale per la salvezza. Infine, a proposito di scontri cruciali, ecco il timbro dal dischetto contro il Lecce, che ha permesso a Bonazzoli di sbloccarsi in casa e trascinare i suoi verso una vittoria campale, poi blindata dal sigillo di Antonio Sanabria, al primo gol in grigiorosso.

In totale, Bonazzoli ha già realizzato cinque gol nelle prime giornate: uno contro il Milan, uno contro l’Inter, due contro il Genoa e uno contro il Lecce. Oltre ai numeri, l’attaccante si sta distinguendo per personalità, sicurezza in campo e capacità di trascinare la squadra nei momenti più delicati delle partite.

L’attuale forma fisica di Bonazzoli rappresenta una garanzia, supportata da uno stato di sicurezza mentale che mai il bomber bresciano aveva avuto prima d’ora Cremona.

Nell’avvio grigiorosso, il 90 di Manerbio è simbolo di rinascita e motivazione per tutta la squadra.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata