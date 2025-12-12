È terminato anche il secondo sondaggio lanciato da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa). Questa volta i lettori erano chiamati a scegliere tra cenone della vigilia e pranzo di Natale e, rispetto al primo sondaggio (panettone vs. pandoro, qui i risultati), nel verdetto c’è stato meno distacco.

Ha vinto il pranzo di Natale, con il 57% dei voti, mentre il cenone della vigilia si è fermato al 43%. A votare anche in questo caso sono state centinaia di persone, tra nostri lettori e follower (per la maggioranza cremonesi) e qualche voto in arrivo anche da altri parti d’Italia e dall’estero.

Il risultato finale rispecchia l’andamento nazionale, che storicamente vede una spaccatura tra nord e centro-sud sul tema: entrambi sono molto sentiti, ma il Cenone della Vigilia (24 sera) è un’istituzione principalmente al centro-sud, mentre il Pranzo di Natale è più frequente al Nord.

Intanto è già tempo per un nuovo sondaggio: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la puoi raggiungere direttamente) e votate. Oggi siete chiamati a scegliere tra due classici film che da tempo allietano le vacanze natalizie: “Mamma ho perso l’aereo” e “Una poltrona per due”. Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

© Riproduzione riservata