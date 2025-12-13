Dopo due vittorie consecutive, la Cremonese perde di misura sul campo del Torino. Nel finale però manca un rigore clamoroso per i grigiorossi per un tocco di mano evidente da parte di Simeone nell’area granata. L’arbitro non viene richiamato alla on-field review e i ragazzi di Nicola vengono privati di un penalty. Decide l’incontro una rete di Vlasic nella prima frazione.

La Cremo gestisce bene l’avvio, con un possesso ragionato, senza rischiare nulla dietro. Al minuto 14, su angolo calciato da Vandeputte, Ceccherini colpisce di testa da buona posizione, ma Paleari si allunga e blocca la sfera. Al 20’ si vede anche il Toro, con Adams che riceve in profondità, punta Baschirotto e calcia col mancino, ma Audero si supera e respinge. Al 27’ a passare sono i padroni di casa: Zapata difende palla nell’area grigiorossa e dopo un rimpallo serve Vlasic che col destro sigla l’1-0. La reazione della Cremo è immediata con Bonazzoli, che riceve la sponda aerea di Pezzella e ci prova in rovesciata, ma Paleari respinge in corner. Da qui al duplice fischio però, i grigiorossi non si rendono più pericolosi.

Nella ripresa Nicola inserisce Zerbin da mezzala al posto di uno spento Bondo. Intorno all’ora di gioco il tecnico grigiorosso inserisce anche Sanabria e Floriani Mussolini, virando su un più offensivo 3-4-2-1 con Bonazzoli alle spalle di Vardy e dell’attaccante paraguaiano. Al 67’ è proprio Sanabria a provarci di testa su sponda di Zerbin, senza però trovare la porta. Al 69’ è invece Adams a calciare col destro, trovando sulla sua strada un attento Audero. La grande chance capita sui piedi di Moumbagna che riceve il cross di Vardy dalla sinistra, ma in scivolata mette clamorosamente alto. Due minuti dopo è ancora Adams a cercare la via del gol, ma il suo tiro a giro è largo. Nel finale tocco sospetto di braccio nell’area del Torino da parte di un giocatore granata, ma per il direttore di gara non si tratta di calcio di rigore.

La Cremonese con questa sconfitta resta a quota 20 punti. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 20 dicembre a Roma contro la Lazio.

Simone Guarnaccia – inviato a Torino

