Proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del tragico incidente verificatosi sabato mattina alla rotonda di via Castelleone, costato la vita alla 76enne Anna Maria Antonietta Braccia.

Gli investigatori della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, analizzando i mezzi coinvolti e le condizioni in cui si è verificato l’impatto, come la velocità o la presenza di eventuali situazioni di distrazione.

Toccherà comunque al magistrato incaricato, nei prossimi giorni, di decidere il da farsi, e non si esclude che possa essere aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L’accaduto accende anche i riflettori su uno dei nodi più trafficati della viabilità cittadina, attraversato quotidianamente da un flusso intenso di veicoli, soprattutto nelle ore di punta, dove non è raro che si verifichino incidenti. lb

© Riproduzione riservata