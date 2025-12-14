Stanno riscuotendo un grande successo i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa). Ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo votano e scelgono il Natale.

Tanti coloro che si possono permettere una bella vacanza approfittando delle festività: e allora dove andare? Meglio una vacanza al caldo, magari al mare dall’altra parte del mondo, oppure la famosa “settimana bianca”, sciando o semplicemente rilassandosi circondati dal candore della neve?

Il risultato questa volta non era per niente scontato, e infatti il sondaggio si è chiuso con una sostanziale parità: 50% dei voti per la vacanza al caldo, 50% dei voti per la vacanza sulla neve. Percentuali calcolate da Instagram e che quindi non contemplano i decimali, anche se a dire il vero tra le centinaia di voti ricevuti una sola preferenza in più se l’è accaparrata la vacanza al caldo.

Continuano però i sondaggi: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Oggi siete chiamati ad immaginare una partecipata tavolata natalizia e a scegliere come passare il tempo con i parenti: una bella partita o tombola, oppure un torneo di carte? Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

© Riproduzione riservata