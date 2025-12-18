Battute finali per i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa): ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo votano sulla nostra pagina Instagram; i risultati vanno a delineare quello che saranno le vostre festività, come un puzzle che prende forma un pezzo alla volta.

In questo caso la scelta riguardava il Capodanno: una serata attesa, forse soprattutto dai più giovani, e che da sempre ci pone davanti a un dilemma. Il famoso “Cosa fai a Capodanno” è una frase che si inizia a sentire con discreto anticipo, spesso quando ancora non si ha un’idea o un programma. In questo caso a vincere è stato il Capodanno in casa che ha conquistato l’85% delle preferenze. Solo il 15% dei votanti invece darà il benvenuto al 2026 in un ristorante e/o in un locale.

Ma ci prepariamo all’ultimissimo sondaggio, una sfida all’insegna della cremonesità: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Meglio il torrone duro e friabile (e, a dire il vero, tipico di Cremona) o quello morbido, che ultimamente sta prendendo sempre più piede? Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

