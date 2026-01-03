I lettori di CremonaSport hanno premiato il canottaggio Baldesio assegnando l’Oscar come miglior allenatore dell’anno a Giancarlo Romagnoli.

Allenatore e consigliere del settore canottaggio della Canottieri Baldesio, oltre che consigliere di FIC Lombardia, Romagnoli ha affrontato una delle fasi più delicate nella vita di una società: il passaggio di testimone. Dopo una generazione capace di scrivere pagine importanti, con Maria Sole Perugino, Anita Gnassi e Paolo Gregori campioni del mondo nel 2023 e campioni italiani nel 2024, il rischio era quello di vivere una stagione di transizione. È accaduto l’opposto.

Il 2025 ha visto nascere e consolidarsi un nuovo gruppo, costruito con pazienza e coerenza, partendo da una base Under 17 solida e di grande prospettiva. Un gruppo che non si è limitato a “tenere”, ma ha saputo vincere: quattro titoli italiani complessivi, tre con le Under 17 e uno con la coppia ormai consolidata Perugino-Gnassi, capaci di conquistare il titolo italiano assoluto e di restare riferimento tecnico e umano per le più giovani.

Le vittorie sono come conseguenza del percorso portato avanti quotidianamente sulle acque del Po. Il settore femminile, in particolare, è diventato il laboratorio più evidente di questo rinnovamento. Atlete giovani, inserite gradualmente in contesti sempre più competitivi, capaci di reggere il confronto nazionale e di raccogliere un’eredità pesante. Un processo che richiede competenze tecniche, ma soprattutto capacità di lettura delle persone e dei tempi in un 2025 costruito giorno dopo giorno, con risultati che resteranno e con basi solide su cui la Baldesio continuerà a lavorare.

