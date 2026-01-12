Una serata negativa, nella quale anche gli episodi non hanno sorriso ai grigiorossi. La Cremonese perde 5-0 sul campo della Juventus e resta ferma a quota 22 punti.

Al 6’ due occasioni per i bianconeri. Prima Thuram, partendo da destra, calcia da fuori, Audero blocca. Pochi secondi dopo Johnsen serve involontariamente David che prova a saltare Audero e calcia a botta sicura, trovando il palo. Al 9’ anche Cambiaso sbaglia un appoggio, consegnando palla a Zerbin, ma Di Gregorio in uscita sventa il pericolo. Al minuto 11 la Juve passa in maniera rocambolesca: Miretti calcia da fuori e colpisce in pieno la testa di Bremer, che spiazza Audero per l’1-0. Al 15’ la Cremo ha una chance importante con Zerbin per pareggiare, ma l’esterno perde palla e porta la contropiede avversario, che culmina con il gol di David per il 2-0. Al minuto 21 Zerbin ci prova dalla distanza di prima intenzione, palla alta. Al 27’ episodio importante: Johnsen conclude nell’area bianconera, Locatelli respinge in scivolata, ma nello slancio colpisce con gamba alta il norvegese. L’arbitro prima assegna il penalty, poi richiamato al Var torna sui suoi passi, negando inspiegabilmente il rigore ai grigiorossi. Mister Nicola prende male la decisione e viene espulso da Feliciani. Al 32’ Pezzella crossa dalla sinistra, Bonazzoli cerca la deviazione volante, ma spara alto. Tre minuti dopo Thuram ci prova dal limite, Baschirotto respinge prima col piede, poi con la mano, per Feliciani è rigore. Dal dischetto Yildiz colpisce il palo, ma sulla respinta sigla il 3-0. Al 41’ slalom di Yildiz e conclusione col destro, Audero mette in corner.

La ripresa si apre con un altro episodio che gira male alla Cremo: McKennie vince il duello con Baschirotto, supera Audero e deposita la palla verso la rete, sulla riga Bianchetti prova a respingere, ma colpisce Terracciano per il 4-0. Al 53’ è ancora Mckennie a provarci col mancino, Audero blocca in due tempi. Un minuto dopo conclusione potente di Yildiz, Audero para. Nicola a questo punto effettua alcuni cambi, inserendo Vazquez e Sanabria per Bonazzoli e Vardy, oltre a Floriani Mussolini, subentrato a fine primo tempo al posto di Johnsen. Al 64’ arriva anche il quinto gol della Juve: cross dalla destra di Kalulu, McKennie di testa non sbaglia. Al 73’ Grassi sfiora il gol della bandiera col mancino, Di Gregorio blinda la porta con un super intervento.

Una sconfitta pesante, contro una squadra che combatte per altri obiettivi. La Cremonese resta comunque a + 8 sulla zona retrocessione. Il prossimo impegno per i ragazzi di Nicola è fissato per lunedì 19 gennaio allo Zini contro il Verona.

Simone Guarnaccia – inviato a Cremona

