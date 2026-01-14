Chiara Ferragni assolta: l’imprenditrice digitale cremonese era a processo a Milano, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e 8 mesi. Senza attenuanti. E aveva scelto il rito abbreviato. Ferragni è stata assolta per improcedibilità dovuta all’estinzione del reato.

Nell’udienza del 19 dicembre, la difesa di Chiara Ferragni ha sostenuto che si è trattato al massimo di un caso di pubblicità ingannevole, dovuto a errori di comunicazione e per il quale l’imprenditrice digitale ha già chiuso il fronte amministrativo versando risarcimenti, ma anche donazioni, per un totale di circa 3,4 milioni di euro.

Nel corso di ogni udienza del procedimento, Chiara Ferragni ha sempre ribadito che tutte le iniziative contestate sarebbero state realizzate in buona fede e che nessuno avrebbe tratto un arricchimento personale illecito dalle operazioni di vendita.

© Riproduzione riservata