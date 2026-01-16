Proseguono, con un obiettivo importante, le prove del Cremona Gospel Choir, che ogni mercoledì sera si ritrova al Centro civico del Boschetto. Un appuntamento diventato ormai stabile, che racconta la crescita di un progetto capace di unire qualità musicale, partecipazione e identità cittadina.

Oggi il coro conta circa sessanta elementi, con una venticinquina di soprani, altrettanti contralti e una decina di tenori. All’appello manca ancora qualche baritono per completare l’assetto ideale, ma le iscrizioni restano aperte e l’interesse continua a crescere.

A fare il punto sull’avvio della nuova stagione è il direttore Alessandro Parmigiani: “Siamo ripartiti con le attività dopo il primo periodo di assestamento – spiega – e ora siamo entrati nel vivo delle lezioni. Abbiamo tanti brani nuovi da studiare, c’è moltissimo entusiasmo e tanta voglia di ricominciare. Stanno arrivando anche molti nuovi cantanti che chiedono di partecipare al progetto, ed è un segnale molto positivo”.

Il prossimo obiettivo è ambizioso è quello di preparare 17 brani di repertorio in vista di un grande concerto estivo. A confermarlo è il presidente Francesco Zarbano, che guarda con entusiasmo alla stagione appena iniziata: “Ripartiamo alla grande con una nuova fase del Cremona Gospel Choir. Invitiamo amici cremonesi e non solo a unirsi a noi, perché da questo momento il coro della città di Cremona, che indossa i colori grigiorosso, prende la sua vera forma“.

La notizia più attesa riguarda però la data cerchiata in rosso sul calendario. Il 21 giugno il Cremona Gospel Choir sarà in concerto insieme al coro gospel nazionale al Ferrara Summer Festival, nella suggestiva cornice di piazza Ariostea: “È una grandissima opportunità – conclude Zarbano – Cremona sarà presente in un contesto nazionale di alto livello. Ci aspetta un grande lavoro artistico e musicale, ma ce la faremo”.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata