“Un principio di incendio di alcuni addobbi sul soffitto a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie “con pericolo di propagazione”: questo uno dei motivi per cui gli agenti di polizia della questura di Cremona hanno effettuato controlli all’interno del locale Moma Club di Crema, a cui è stata sospesa la licenza per otto giorni. Sull’onda della strage di Crans Montana, su disposizione del questore Carlo Ambra gli agenti della polizia di Cremona e del commissariato di Crema hanno passato al setaccio nel fine settimana locali e discoteche del territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei locali pubblici.

Proprio sulla sicurezza nei locali pubblici si era tenuto il 15 gennaio in Prefettura una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Antonio Giannelli su diverse questioni attinenti la sicurezza nei locali pubblici e nelle aree immediatamente limitrofe. E anche il prefetto aveva avviato un’attività coordinata riguardante in particolare le discoteche e tutti quei locali che, a vario titolo svolgono intrattenimento.

Anche il presidente della Regione Attilio Fontana ha lanciato un appello ai gestori dei locali per non usare all’interno fontanelle pirotecniche

