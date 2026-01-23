Raffica di furti a Sant'Ambrogio, paura tra i residenti

Dopo il Boschetto, anche il quartiere Sant’Ambrogio lancia l’allarme furti. Nelle ultime settimane, infatti, si è verificata una vera e propria escalation di azioni da parte di ignoti malviventi, che si intrufolano nelle abitazioni anche con i residenti in casa, nello stesso stile di quanto accaduto negli altri quartieri.

Ad essere maggiormente colpito è il gruppo di villette tra San Zeno e Negroni, dove l’ultimo colpo risale a due giorni fa. “Quasi tutti i giorni si verificano tentativi di furto” spiega una residente, Ludovica Sermarini. “Due giorni fa hanno colpito una casa nella nostra via, proprio all’ora di cena, mentre la famiglia era a tavola”.

Insospettiti da alcuni rumori, i residenti sono andati a controllare e hanno trovato la finestra del salotto completamente spalancata. Salendo al piano superiore, sono entrati nella camera da letto, e hanno trovato il portagioie svuotato e la finestra aperta. Sul balcone hanno intravisto l’ombra di un uomo che si calava verso il basso e si dava poi alla fuga.

Sul posto è intervenuta la Polizia, ma i malviventi si erano già dileguati. Ma si è trattato solo dell’ultimo di una serie di colpi, che stanno mettendo in allarme i residenti. La paura, come spiega Roberto Dante Ferrari, vice presidente del quartiere, è che si torni ad una situazione come quella della scorsa estate, quando i furti avvenivano ogni giorno e a qualsiasi ora, senza che i ladri si facessero scrupolo della presenza delle persone in casa.

“I residentri sono preoccupati, considerando che nell’ultima ondata ci sono state famiglie che hanno ricevuto la visita dei ladri per tre volte in pochi giorni” sottolinea. “Anche recentemente si sono verificati dei colpi. Forse sono bande che periodicamente si spostano da una zona all’altra”.

