Giacomo Gentili e il quattro azzurro premiati come migliori al mondo

World Rowing ha premiato Giacomo Gentili e il quattro di coppia dell’Italia come equipaggio maschile dell’anno. Il bissolatino ha ricevuto il riconoscimento insieme ai compagni Luca Chiumento, Luca Rambaldi e Andrea Panizza, in occasione della cerimonia che si è tenuta al museo olimpico di Losanna per la vittoria del campionato mondiale a Shanghai.

Mai, dall’istituzione di questo riconoscimento avvenuta nel 2002, la Federazione remiera internazionale aveva, infatti, scelto una barca italiana. E’ stata evidenziata la continuità azzurra in questa specialità espressa grazie alla conquista di due ori (Plovdiv 2018 e Shanghai 2025), un argento (Belgrado 2023) e due bronzi (Linz 2019, Racice 2022) negli ultimi cinque Mondiali, oltre naturalmente all’argento olimpico.

Un’altra ragione importante riguarda la storia di questo equipaggio, iniziata proprio in Bulgaria sette anni fa quando in barca, in qualità di prodiere al posto di Chiumento, c’era Filippo Mondelli, il vogatore prematuramente scomparso il 29 aprile 2021 a seguito di un osteosarcoma alla gamba sinistra. Sul podio di ogni regata internazionale, l’equipaggio azzurro porta, infatti, con sé la bandiera appartenuta allo sfortunato compagno per ricordarlo, sempre e comunque, nel migliore dei modi.

ll successo maturato ai World Rowing Awards rappresenta un nuovo traguardo raggiunto dal quartetto iridato che ha potuto contare, in tutto il 2025, sul continuo supporto della Federazione Italiana Canottaggio e delle Fiamme Gialle.

“Una gioia immensa, un’emozione fortissima perché siamo il primo equipaggio italiano nella storia ad aggiudicarsi questo premio mondiale ed è doveroso, quindi, ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto in noi – sostiene Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) – Ricorderò per sempre la serenità con cui abbiamo affrontato il Mondiale di Shanghai, vivendo sempre il rapporto con il Canottaggio come fonte di soddisfazione e divertimento. E’ il frutto di un grande gioco di squadra condotto insieme da atleti, tecnici e dirigenti”.

“Il premio di equipaggio maschile dell’anno assegnato da World Rowing al nostro quattro di coppia è un’ulteriore dimostrazione della bontà del lavoro svolto dai nostri atleti in sinergia con l’area tecnica e anche di una rinnovata attenzione internazionale nei confronti del Canottaggio italiano – conclude il Vicepresidente Fabrizio Quaglino – Il pensiero non può che andare al Presidente Davide Tizzano e a Filippo Mondelli, ricordati anche oggi da World Rowing, perché il loro esempio costituisce una preziosa eredità per il nostro movimento. Ringrazio i tesserati e le loro famiglie per esser stati vicini al nostro equipaggio campione del mondo: il clima creato attorno a tutta la Nazionale, nel 2025, è stato molto positivo e certamente rappresenta uno dei punti di forza per affrontare la preparazione alle sfide del prossimo triennio”.

