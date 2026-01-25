Il Sassuolo segna subito e supera la Cremonese di misura: 1-0

Un avvio difficile di match, che ha condizionato inevitabilmente tutta la partita. La Cremonese cade al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L’1-0 finale porta la firma di Fadera.

Partenza sprint dei neroverdi. Al 2’ cross dalla destra di Walukiewicz, Moro di testa colpisce debole, Audero blocca. Dopo un minuto però il Sassuolo passa: Grassi perde palla nella metà campo avversaria, Lauriente calcia dal limite, Audero respinge male, Fadera è il più lesto di tutti e sblocca il match. Al 14’ enorme occasione per il pari: lancio di Barbieri che trova Vandeputte, scarico per Vardy che calcia di prima all’altezza del dischetto, Muric respinge col piede. Al 23’ Nicola è costretto al primo cambio: Collocolo, alla prima da titolare dopo l’infortunio, esce con qualche smorfia di dolore, al suo posto Zerbin. Al 29’ cross dalla sinistra di Lauriente, Fadera sul secondo palo colpisce male e mette fuori. Al 33’ Bonazzoli calcia col mancino dal limite, ma la conclusione, complice anche una deviazione, termina alta. Al 39’ Pezzella mette in area avversaria una palla bassa e tesa, Muharemovic anticipa Bonazzoli che lo travolge in scivolata, la palla arriva a Vandeputte che batte Muric, ma per il direttore di gara è fallo.

Nella ripresa Nicola vira sul 4-4-2, inserendo Johnsen per Barbieri. Al 55’ Lauriente sgasa sulla sinistra e crossa, Moro al centro dell’area mette a lato col mancino da ottima posizione. Al 58’ il cross di Johnsen diventa un tiro che sfiora il palo. All’ora di gioco anche Grosso gioca carte importanti, inserendo Berardi e Thorstvedt. Al 63’ Bonazzoli ha la palla giusta per l’1-1, ma Doig in scivolata sventa il pericolo. Al 69’ Lauriente ci prova direttamente su calcio di punizione, ma Audero con un colpo di reni impressionante mette in corner. Al 77’, su sviluppi di corner, Doig calcia dal limite, ma spara alto. La Cremo nel finale ci prova, senza però rendersi mai particolarmente pericolosa. E’ il Sassuolo a sfiorare il raddoppio con Pierini, che colpisce una traversa clamorosa. Sull’ultima azione della partita invece Bonazzoli calcia debole, Muric blocca.

Grigiorossi che restano fermi a quota 23 punti, Sassuolo che sale a 26. Prossimo impegno per i ragazzi di Nicola domenica 1° febbraio allo Zini contro la capolista l’Inter.

Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia

