Aem acquisisce l'ex La Marmora col parcheggio di Villa Glori

L’assemblea dei soci di Aem ha autorizzato la società a procedere alla stipula del l’atto notarile di compravendita dell’ex caserma La Marmora a Cremona, che comprende anche il parcheggio Villa Glori, infrastruttura strategica e unica nel suo genere nel centro cittadino, attualmente gestita dalla stessa Aem.

La Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’ex caserma La Marmora e del parcheggio di Villa Glori aveva avviato una procedura di vendita dell’immobile tramite bando ad evidenza pubblica. La decisione è maturata a seguito dell’offerta presentata da Aem, già gestore del parcheggio.

L’operazione prevede l’acquisizione non solo dell’area di sosta, ma dell’intero complesso immobiliare. Un’operazione che presenta un duplice vantaggio. Da un lato Aem consolida il proprio ruolo di gestore dei parcheggi cittadini, dall’altro entra in possesso di uno dei parcheggi più redditizi della città, grazie alla sua posizione strategica.

Inoltre, con l’acquisizione dell’ex caserma La Marmora, si apre la possibilità di un rilancio complessivo dell’intero comparto. Sul tavolo sono già presenti alcune ipotesi di valorizzazione che saranno approfondite nei prossimi mesi. Il complesso risale al XVI secolo, nato come monastero di Santa Margherita. Nel tempo ha cambiato più volte destinazione d’uso, diventando seminario del Vescovo Vida e successivamente struttura militare.

La stipula dell’atto notarile è prevista entro la fine di febbraio.

