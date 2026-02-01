Il tifoso che ha fatto esplodere il petardo verso Audero è in ospedale: ha perso le dita

Il tifoso dell’Inter che ha tramortito Emil Audero lanciando un petardo in campo ad inizio secondo tempo del match con la Cremonese allo Zini, é all’ospedale Maggiore.

L’uomo, che non appartiene a gruppi ultras organizzati, non contento del gesto che ha causato paura per le condizioni del portiere grigiorosso provocando la sospensione della partita per diversi minuti, ha tentato di accendere un altro “bombone” facendoselo però esplodere tra le mani.

Conseguenza: ha perso due dita e prima di uscire dalla curva nord dello Zini ha fatto i conti anche con i compagni di settore.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, non appena uscirà avrà le forze dell’ordine ad aspettarlo per tutte le procedure giudiziarie: è destinato all’arresto.

Con ogni probabilità dovrà essere trasferito da Cremona in un centro specializzato: non solo si è fatto esplodere alcune dita, rischia di perdere l’intera mano.

