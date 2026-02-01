Cremonese
Verso Cremonese-Inter: curiosità, numeri, precedenti e statistiche
Cremonese-Inter allo Zini per la 23ª giornata di Serie A: grigiorossi in cerca di riscatto contro la capolista, forte di precedenti favorevoli e di un momento di forma eccellente. Numeri e statistiche raccontano la sfida
Si avvicina una sfida di grande prestigio per la Cremonese, che alle ore 18 ospiterà la capolista Inter per la 23^ giornata di Serie A. In uno Zini tutto esaurito, i grigiorossi cercano un’impresa per uscire da un periodo complicato. Scopriamo insieme numeri, curiosità e precedenti tra le due formazioni.
- 10 precedenti ufficiali tra Cremonese e Inter a Cremona: 8 i successi nerazzurri (l’ultimo per 1-2 nella Serie A 2022/23) e 2 i pareggi (l’ultimo nella Coppa Italia del 1986/87, 1-1 con le reti di Lombardo e Mandorlini).
- L’ultima vittoria della Cremonese contro i nerazzurri risale al 10 maggio 1992, 0-2 a San Siro in Serie A, da quel momento 8 vittorie per l’Inter e un pareggio.
- L’ultimo successo per i grigiorossi risale al 7 dicembre: 2-0 casalingo contro il Lecce. Nelle successive 8 giornate, 3 pareggi e 5 sconfitte, con ben 7 gare senza gol.
- La Cremonese è la squadra che subisce più gol nei primi 15’ di gara (6). L’Inter, con 8 reti, la più prolifica.
- Cremonese senza reti da 331’ in Serie A: l’ultima rete segnata da Vardy al 29’ di Cremonese Cagliari 2-2 dell’8 gennaio.
- Nessuna espulsione per l’Inter in campionato, come Verona, Torino e Cagliari.
- Nei top 5 campionati europei, nessuna squadra ha realizzato più reti inviolate dell’Inter in trasferta (6, come la Lazio).
- Inter reduce da nove vittorie ed un pareggio nelle ultime 10 giornate: nel periodo nessuno ha realizzato più punti dei nerazzurri (28), sei in più di Juventus, Milan e Atalanta (22). L’ultima sconfitta risale al 23 novembre, 0-1 contro il Milan.
- Tra Davide Nicola e Cristian Chivu secondo incontro ufficiale, dopo la vittoria nerazzurra per 4-1 nella partita d’andata.
- Henrikh Mkhitaryan a segno contro il Pisa: primo gol in questo campionato per il centrocampista armeno. Non realizzava una rete con la maglia dell’Inter dal 27 ottobre 2024 (Inter-Juventus 4-4).
- Ange-Yoan Bonny a segno contro il Pisa: l’attaccante francese non andava a segno in partite ufficiali dal 3 dicembre 2025 (Inter-Venezia 5-1, in Coppa Italia); non realizzava una rete in Serie A dal 9 novembre 2025 (Inter-Lazio 2-0).
- Federico Dimarco con il gol e gli assist realizzati contro il Pisa, ha superato il proprio record di partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A (12). L’esterno nerazzurro non andava in gol e forniva un assist nella stessa partita da Inter-Cremonese 4-1 del 4 ottobre 2025.
