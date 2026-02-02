Non solo l'esplosione in campo, tifosi interisti aggrediscono nordafricani in stazione

Grave episodio di violenza, domenica sera, alla stazione ferroviaria di Cremona, dove un gruppo di nordafricani è stato aggredito brutalmente dai tifosi che avevano assistito alla partita allo Zini e che stavano aspettando il treno per tornare a Milano.

Una domenica di violenza, cominciata in campo con il lancio del petardo che ha tramortito il portiere della Cremonese Emil Audero da parte di un tifoso dell’Inter di 40 anni. L’uomo, senza precedenti, ha poi tentato di lanciare un secondo petardo che però gli è scoppiato tra le mani. Dopo la notte trascorsa all’ospedale Maggiore, è stato trasferito all’ospedale di Modena. Rischia di perdere la mano. Per il suo gesto è già stato denunciato.

E poi c’è stata la brutale violenza in stazione. Poco dopo le 20,30 gli ultras erano sul primo binario in attesa del convoglio diretto a Milano centrale. Ad un certo punto è sopraggiunto un gruppo di nordafricani che si è mescolato tra i tifosi. Quando gli ultras li hanno visti, hanno cominciato a prenderli di mira. Prima con insulti razzisti, e poi passando alle vie di fatto.

Sono volati calci, pugni e spintoni, i nordafricani hanno cercato di fuggire verso la polizia, seguiti dai tifosi, più di cento persone.

Nel parapiglia, quattro sono stati colpiti. Nel frattempo sono stati chiamati i rinforzi, e una volta arrivati gli agenti del reparto mobile, che dallo stadio hanno raggiunto la stazione, la situazione si è placata, anche grazie all’intervento di un corpulento tifoso che si è messo in mezzo per calmare gli animi.

Alla fine i tifosi sono ripartiti, e i ragazzi nordafricani, tutti arabi di 23 anni residenti a Cremona, sono stati soccorsi e trasportati con l’ambulanza in ospedale. Solo uno dei quattro ha raggiunto il pronto soccorso con la propria auto. Ora saranno visionati i filmati per l’identificazione dei tifosi interisti responsabili dell’aggressione.

