Rosolino Azzali esce allo scoperto e con una lettera agli iscritti del Pd annuncia la propria disponibilità a succedere al dimissionario Michele Bellini nella carica di segretario provinciale.

“In queste settimane il Partito Democratico della nostra provincia è chiamato a una fase importante di confronto e di rilancio – scrive Azzali – a seguito delle dimissioni del Segretario provinciale Michele Bellini, avvenute con una lettera che ci spinge ad una riflessione comune sulle motivazioni politiche espresse. Una fase che va affrontata con serietà, spirito unitario e con la consapevolezza delle sfide politiche e organizzative che ci attendono”.

“Abbiamo programmato assieme il percorso di ascolto promosso dalla Federazione, convinti che il confronto tra iscritte e iscritti sia il fondamento della nostra comunità politica. È proprio alla luce di questo clima, e delle sollecitazioni ricevute in queste settimane che desidero rendere pubblica la mia disponibilità a candidarmi alla carica di Segretario provinciale del Partito Democratico di Cremona.

“Lo faccio senza spirito di contrapposizione e senza ambizioni personali, ma con l’idea di mettere a disposizione l’esperienza e la conoscenza del territorio che ho fin qui maturato per offrire un contributo utile in una fase politica molto complessa come quella che stiamo vivendo che richiede responsabilità, ascolto e capacità di tenere insieme il partito. “Credo in un PD ancora radicato nei territori, aperto, plurale, capace di parlare alle persone, di sostenere chi amministra e di costruire una proposta politica forte e credibile per la nostra provincia”.

Azzali, attualmente nello staff del Sindaco Andrea Virgilio, indica già quali saranno i punti essenziali nel caso questa disponibilità si traducesse in una investitura formale: rafforzamento della partecipazione degli iscritti e dei circoli; rispetto e valorizzazione di tutte le sensibilità presenti nel partito; rapporto costante con amministratori, forze economiche e sociali e mondi civici. “Un partito che sappia essere luogo di elaborazione politica, non solo di gestione”.

“Sono disponibile al confronto – aggiunge Azzali – convinto che solo dal dialogo possa nascere una scelta condivisa e utile al futuro del Partito Democratico nella nostra Provincia. Con questo spirito, affido a voi questa mia disponibilità, rimettendomi al giudizio e al confronto della nostra comunità”.

