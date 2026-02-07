Buche e strade cittadine: il gruppo "Novità a Cremona" interroga la giunta Virgilio

Dopo i fatti degli ultimi giorni – con la chiusura di un tratto della tangenziale a causa del manto stradale deteriorato e delle precipitazioni – non si fermano le discussioni sul tema delle buche sulle vie cittadine e dei conseguenti disagi.

Ad intervenire anche il gruppo di minoranza in consiglio comunale “Novità a Cremona“, che incalza l’amministrazione e la Giunta Virgilio.

In merito, è stata anche depositata un’interrogazione a risposta verbale, per chiedere chiarimenti.

“La stampa locale e le numerose segnalazioni dei cittadini – spiega Alessandro Portesani -hanno evidenziato criticità nei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, la presenza diffusa di buche e cedimenti del manto stradale. Un fenomeno che ha avuto proporzioni inaccettabili in in via Zaist, dove si è arrivati alla chiusura di una corsia per l’impossibilità di ulteriori ripristini localizzati“.

“Non siamo di fronte a un episodio isolato né a un evento imprevedibile – prosegue –. Gli allagamenti e il dissesto emersi anche a fronte di piogge non eccezionali pongono un problema serio di programmazione, manutenzione e qualità degli interventi. Dopo tre Giunte consecutive di centrosinistra, è legittimo chiedere conto dei risultati concreti delle politiche adottate nel tempo”.

La lista civica chiede alla Giunta di riferire sugli interventi effettuati negli ultimi anni, sulla manutenzione di caditoie e tombini, sui controlli relativi alla qualità delle asfaltature, sul numero di segnalazioni e di eventuali richieste di risarcimento, oltre a chiarire quali misure strutturali si intendano adottare per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

“La sicurezza stradale e la cura dello spazio pubblico non possono essere affidate a interventi tampone o gestite solo in emergenza – aggiunge Cristiano Beltrami –. Servono scelte chiare, verificabili e una reale assunzione di responsabilità verso i cittadini“.

“Novità a Cremona seguirà con attenzione la risposta che verrà fornita in Consiglio comunale, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela della sicurezza urbana e della trasparenza amministrativa”, conclude Portesani.

