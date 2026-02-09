Cremonese, l'energia dei nuovi per dare battaglia alla quotata Atalanta

“Inizia la seconda fase del campionato e vogliamo tutti fare uno step migliorativo in più”, con queste parole il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha presentato la sfida contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 18:30). Con il mercato chiuso e tutte le squadre che hanno cercato di rinforzarsi, secondo l’allenatore della Cremonese ora parte una nuova fase della stagione.

La società ha fatto tutto il possibile per regalare al tecnico innesti con caratteristiche che mancavano. Sono arrivati Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric: tutti provenienti dalla Serie A, da rivali nella lotta salvezza, pronti per inserirsi nel più breve tempo possibile nel nuovo gruppo. Il fatto che tre di questi acquisti abbiano già lavorato con Nicola e che quindi conoscano già le sue idee e il suo metodo non può che essere un fattore positivo per integrarsi al più presto.

In un momento in cui Nicola è ancora alle prese con assenze pesanti (si pensi a Bianchetti, Vandeputte e Bondo), i quattro rinforzi del mercato invernale non possono che fare comodo. E infatti per tutti loro c’è la possibilità di partire titolari contro l’Atalanta.

L’avversaria non ha bisogno di troppe presentazioni. Con Palladino i bergamaschi hanno svoltato, mantenendosi competitivi su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ma la Cremo dovrà cercare in tutti i modi di muovere la propria classifica, perché le rivali stanno ottenendo punti pesanti e il margine di vantaggio sulla zona che scotta si accorcia sempre di più.

E’ chiaro che il problema principale da risolvere è quello del gol. Due sole reti segnate nelle ultime nove giornate sono un dato non accettabile per una squadra che deve salvarsi e va interrotto assolutamente il digiuno. Possibilmente evitando quelle sbavature, soprattutto nei minuti iniziali, che finora hanno compromesso tanti duelli contro le cosiddette big del torneo.

Nicola schiererà Audero in porta, con Terracciano, Baschirotto e Luperto in difesa. A destra ci sarà Barbieri e a sinistra Pezzella, mentre in mezzo Maleh e Thorsby partiranno dall’inizio con Grassi davanti alla difesa nonostante non sia al top. Davanti i favoriti sono Vardy e Bonazzoli, ma attenzione all’alternativa Djuric, nel caso in cui Nicola decidesse di far rifiatare uno dei due titolarissimi.

“Io sono estremamente gasato ed energico” ha detto Nicola in conferenza stampa alla vigilia del match. La speranza è che sia riuscito a trasmettere tutte queste energie positive anche ai suoi giocatori per la sfida contro l’Atalanta.

