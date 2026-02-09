Incendio Gadesco, operatori Arpa al lavoro per il monitoraggio ambientale

Proseguono le verifiche da parte dei tecnici del dipartimento di Cremona-Mantova di Arpa Lombardia in seguito all’incendio verificatosi a Gadesco Pieve Delmona, alla Magic Pack, azienda che produce imballaggi in polistirolo per alimenti.

Da parte degli operatori, sono state condotte in primis le misure speditive con la strumentazione portatile. Presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera.

Attorno all’area oggetto dell’incendio gli apparecchi in dotazione ai tecnici dell’Agenzia non hanno rilevato valori critici per i parametri misurati: il pennacchio di fumo dell’incendio è infatti andato soprattutto verso l’alto.

Il Gsca (Gruppo Specialistico Contaminazioni Atmosferiche) dell’Agenzia, in collaborazione con il dipartimento di Cremona – Mantova, ha posizionato il campionatore ad alto volume nei pressi della biblioteca comunale, in centro abitato.

I tecnici di Arpa hanno verificato altresì la corretta gestione delle acque di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco.

