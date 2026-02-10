Incendio alla Magic Pack di Gadesco: Vigili del Fuoco ancora in azione

A oltre 24 ore di distanza, non si fermano le operazioni di contenimento da parte dei Vigili del Fuoco di Cremona alla Magic Pack, nell’area produttiva di Gadesco Pieve Delmona.

L’azienda, leader nella produzione di vaschette alimentari in polistirolo espanso e polipropilene, nelle prime ore di lunedì è stata interessata da un maxi incendio che ha visto l’intervento di quattro squadre di pompieri, di Cremona ma anche di Brescia e di Mantova.

Dopo un’intera giornata di lavoro, le attività sono proseguite per tutta la notte e nella mattinata di martedì, per contenute gli ultimi piccoli focolai e la messa in sicurezza del sito.

Sul posto 3 squadre con mezzi Abp e APS; rientro in serata invece per quelle delle province limitrofe.

La struttura, a causa delle fiamme, è completamente collassata all’interno; da parte dell’ARPA, nel frattempo, proseguono gli accertamenti ambientali.

