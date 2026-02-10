Morte di Luca Barba: il ricordo dell'Istituto Torriani, ad un anno di distanza

Era il 10 febbraio 2025 quando, durante un’ora di ginnastica nella palestra del Cambonino, accade la tragedia: Luca Barba, ragazzo di 14 anni, ha un malore e si accascia al suolo.

A nulla sono valsi i soccorsi e l’immediato l’intervento del professore, che ha cercato di rianimarlo con anche l’ausilio del defibrillatore semiautomatico: il giovane perde la vita, sotto lo sguardo spaventato dei compagni di classe.

Luca frequentava il primo anno dell’indirizzo Informatica dell’Istituto Torriani di Cremona. E proprio dalla scuola, ad un anno di distanza, oggi arriva un pensiero, una riflessione per non dimenticare.

“Un anno fa, la perdita improvvisa di Luca, avvenuta durante un’attività scolastica, ha rappresentato uno shock per studenti, docenti e famiglie – fanno sapere dal Torriani -; il tempo trascorso non ha cancellato il dolore, ma può aiutarci a trasformare il ricordo in occasione di consapevolezza e riflessione. Martedì 10 febbraio (oggi, ndr) ricorre l’anniversario: in questa occasione, alle ore 9.15 in tutte le classi dell’Istituto si è osservato un minuto di raccoglimento, che è stato segnalato dal suono della campanella”.

“Si è trattato di un momento semplice e silenzioso – proseguono -, pensato per consentire a ciascuno di fermarsi e ricordare“.

In seguito, i diversi Consigli di Classe hanno dedicato uno spazio di riflessione, secondo la sensibilità dei singoli gruppi: un breve momento di preghiera, una riflessione condivisa per chi ha conosciuto Luca oppure un confronto più ampio con gli studenti sul senso della vita, sulla sua fragilità e sul valore del tempo e delle relazioni.

